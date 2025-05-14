九龍東第二核心商業區 企業轉型AI生產線速織成衣

【本報訊】立法會鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會昨視察區內兩個企業，其中一家企業獲生產力促進局資助，使用最新科技。有議員認為現時九龍東發展更加多元化，香港堅持零關稅的政策，反映香港製造和香港品牌出口有吸引力。

小組參觀的其中一間企業從事成衣生產，透過人工智能（AI）生產線、無人針織機，可用60至120分鐘完成一件針織成衣製品。委員會主席鄧家彪指，該公司獲生產力促進局資助使用最新科技。小組又到訪一間本地蛋撻公司，產量可以做到一日二萬個蛋撻。議員鄧家彪指該公司兩代人都沒拿過政府的任何背景的基金、自己發展。

另一議員陳沛良指兩個企業都是長期扎根在九龍東發展，過程中做到升級轉型。他認為政府在各個方面都需要加大力度幫助企業，讓他們升級轉型時可以有更多的支持和支援。

籲供商廈資訊助企業配對 上周有調查提到多數區內企業有意留在原區，但個別企業因工廈老舊或要搬遷。被問及長遠規劃上是否要處理舊樓問題，鄧家彪認為區內發展多元，將區內大廈全部變成甲級商廈亦非合適。他認為對於樓齡超過50年的工廈，結構安全是最重要，升降機也是很關鍵。兩名議員建議政府提供資訊讓想來香港的企業，掌握九龍東工商廈資訊，提供支援配對。