達共識較預期快 學者料不重回高稅率

【本報訊】中美一連兩天就關稅舉行會談，至周一在《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》宣布互減關稅，中方徵收美國商品10%關稅，美國收取華貨30%關稅。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才昨日在電台節目表示，中美雙方取得共識的速度比預期快，暫緩關稅的幅度亦比預期大，估計是因為美國需要中國的貨品，無論在產能或者性價比，其他國家貨品都無法取代中國貨品，他相信關稅不會重回至逾100%的高位。

廠商勢加速出貨防變 麥指出，美國入口商早前預期特朗普上任總統後出現貿易戰，今年第一季大量進口中國貨品，但至今存貨量慢慢減少，美國部分超市及家電等商舖的中國貨品已即將售罄，未來數周或會出現缺貨，物價會因此上升，甚至加劇通脹，因此美國對恢復中國貿易有較大迫切性，急於與中國達成共識，削減關稅幅度亦比預期高。業界外界認為特朗普的關稅政策「五時花、六時變」，為免他再次改變主意，或會爭取在暫緩關稅的較低關稅率時間，加快出貨到美國，應對感恩節及聖誕節的消費旺季，相信未來90日是出貨高峰期。

麥相信，中美未來磋商重點包括美國對鋼鐵、半導體等的關稅，還有中方對稀土的出口管制。中國正打「稀土牌」，將影響半導體及軍事武器的生產等，而美國亦希望重新發展工業，相信在鋼鐵等貨品上不會有很大讓步。