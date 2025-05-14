內地港澳 小額包裹寄美 關稅降至54%

兩國談判後調整 白宮公布修改版行政命令 中美周一（12日）在《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》宣布互減關稅，當時未提及小額包裹問題。白宮其後在網站發布總統特朗普修改涉華互惠關稅稅率的行政命令，將小額包裹關稅從原本的120%降至54%。該行政命令頒發後，美國維持每件小額包裹100美元（約780港元）的固定金額從量關稅，以反映與中國的討論。白宮又宣布，撤銷原計劃於下月1日將小額包裹的從量關稅從100美元提高至200美元（1,560港元）的措施。

上述調整適用於所有從中國內地、香港及澳門進入美國關稅區的消費商品，或自倉庫提取的消費商品。外界早前關注小額包裹是否未納入中美經貿會談成果，中國電商平台Temu和Shein恐受影響。有專家指出，兩電商現在可抓緊時間，補充在美國的庫存。

稅率仍不低 業界謹慎 香港付貨人委員會主席林宣武昨出席一個電台節目表示，目前大家仍抱着謹慎態度，因為基本關稅率仍然很高，會盡可能將積壓在內地及香港貨櫃先行出口。現時積壓未出貨的訂單涉及的數量是天文數字，他認識的廠商，每人均積壓幾十個貨櫃以上。他同時關注由4月開始至今，很多前往美國的船期取消，相信船公司重新調配班次也要一至兩星期。

美國上月宣布5月2日起取消中國內地和香港寄往美國物品的小額包裹免稅安排，包裹均需按正式報關流程申報，開徵其申報價值的120%關稅。香港郵政於4月16日宣布，暫停寄往美國內載貨品平郵郵遞服務安排，空郵郵件則於4月27日起暫停接收。香港郵政當時稱，「美方霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件」，又指「寄件往美國的香港市民需有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而要繳付高昂和不合理的費用。」