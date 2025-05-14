內地貓狗到港放寬規限 6‧3起減至30日疫監

【本報訊】現時市民從內地攜帶寵物貓狗回港時，需要進行為期最少120日的檢疫。政府昨日宣布，6月3日起，由內地進口寵物貓狗，只要符合檢疫要求，包括須植入合規的微型晶片、持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書等，其檢疫期會減至30日。

首階段須經指定3口岸入境 漁護署自去年12月起根據風險評估結果改善檢疫安排，增設了第三A組別地區，容許該組別進口的貓狗只要符合檢疫規定，其檢疫期由貓狗抵港後120天改為30天。而下月3日起，內地會被納入第三A組別，即貓狗如符合一切相關檢疫規定，抵港後的檢疫期會縮減至30天。首階段從深圳經陸路進口的貓狗必須通過深圳灣、落馬洲或香園圍管制站進入香港。

環境及生態局局長謝展寰表示，過往120日檢疫期會令到好多人「寧願走私」，而現時有合法途徑來港且可行，相信可避免走私問題。至於本港會否容許犬隻入食肆，社會仍有分歧，謝指，本港社會對寵物共融意識和文化仍需加強，有部分人仍有強烈意見和抗拒，過往5年相關投訴數目仍在上升，必須謹慎處理。

因應放寬檢疫期，漁護署九龍動物管理中心新增的檢疫設施正進行測試，可望於本月內投入服務。屆時，署方為貓隻和狗隻提供的檢疫設施，由現時的21個和20個，分別增至34個和30個。當局亦鼓勵私營動物福利機構提供貓狗檢疫設施，並正審批香港愛護動物協會的申請，該檢疫設施預計可於本年年中投入服務。

進口貓狗的狂犬病抗體滴度檢測必須在漁護署認可的化驗所進行，而位於內地的認可化驗所已增加至4間。在首階段從深圳經陸路進口的貓狗必須通過深圳灣、落馬洲及香園圍管制站進入香港，申請人在交申請表時須清楚列明所選的入境管制站，而動物必須於上午9時至下午5時抵達本港指定的邊境管制站。