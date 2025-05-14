塗強力膠水設陷阱 害4鴿黏壆促嚴懲

現場遺附血肉羽毛 列殘酷對待緝歹徒 荃灣荃景花園有4隻野鴿，前晚遭歹徒以強力膠水牢牢地黏在石壆上不能動彈。動物義工到場拯救了4鴿，其中一隻即時飛走，餘下3隻由愛協人員帶走檢查，現場留下一堆附有血肉的羽毛，懷疑有其他雀鳥受害。執法部門經調查後，將案件列「殘酷對待動物」跟進，追緝作惡的歹徒歸案。事件惹來網民熱議，有人直斥「要嚴懲呢啲人渣」、「虐殺動物已經成為日常，一次又一次縱容，沒有嚴懲執法，沒有正視問題，怎麼動保政策，如同虛設」。

獲義工拯救 3隻交愛協檢查 前晚晚上7時許，有市民在荃景花園二期停車場石壆，發現4隻野鴿被強力膠水緊緊地黏在石壆上，因此動彈不得兼飛不起來，於是致電報案。其後，有動物義工接獲通知到場，成功把4隻野鴿救出。警員亦到場調查，並通知愛護動物協會人員到場協助。經初步調查後，案件列作「殘酷對待動物」處理，全力追緝涉案歹徒歸案。

據了解，獲救的4隻野鴿，其中一隻獲救後即時飛走，餘下3隻的野鴿也沒有表面傷痕，由愛協人員帶返動物中心作進一步檢查。另在附近留下大堆附有血肉的羽毛，不排除早前已有其他雀鳥受害。據悉，昨日下午有警員返回現場調查。

有荃景花園居民表示，荃景圍一帶不時有野鴿、斑鳩等鳥類出沒，雀鳥會飛至單位外的冷風機及燈柱上，惟鮮有聽聞殘忍虐待雀鳥事件。另有居民指出，即使有野鴿可能遺下糞便，但管理公司亦會進行相關清理，對居民影響不大。懷疑歹徒「可能討厭野鴿周圍飛」犯案。

網民怒斥 嘆動保政策如虛設 事件惹來網民關注，有人怒罵「垃圾先會做啲冇人性嘅行為」、「根本唔係人，只係渣滓」、「做吓好心啦，俾個地方鴿鴿/雀兒站腳啦，何必要趕盡殺絕，地球不是只有人類才有資格生存」、「虐殺動物已經成為日常，一次又一次縱容，沒有嚴懲執法，沒有正視問題，怎麼動保政策，如同虛設」、「虐殺動物已經去到失控時間，真係一次比一次變態」及「政府一定加強虐殺動物嘅罰則罰款監禁等條例，嚴格執行，否則那些心理不平衡嘅人，不敢面對自己嘅問題，去傷害無辜小動物，社會人渣」。