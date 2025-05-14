中小企業務續收縮 出口貿易嚴峻

【本報訊】中美關稅戰打擊下，上月本港中小企業務微跌，尤其是進出口貿易業。政府統計處昨發表的今年4月中小型企業業務狀況調查顯示，中小企業務收益的現時動向指數從3月的43.5下跌至41.2，持續處於收縮區域，而對於本月的業務收益展望，動向指數則達到43.6。

貿易戰稍緩 料本月向好 按行業分析，大部分行業的業務收益現時動向指數在4月較上月下跌，其中進出口貿易業從45.1下挫至40.2，商用服務業亦從48.4下滑至45.3。進出口貿易業的新訂單，現時動向指數亦從3月的46.6下跌至4月的42，5月新訂單展望動向指數為43.8。而批發業、零售業、飲食業的中小型企業業務收益在4月亦按月輕微下跌。

港府指出，美國上月大幅加徵進口關稅導致外圍環境不確定性急劇上升，4月中小企營商氣氛和對未來預期均較上月減弱，整體就業情況亦見回軟。當局展望，近期貿易摩擦稍緩，但美國貿易政策的不確定性仍將影響經濟前景，政府會密切監察情況。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，編製動向指數，而中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。