6月起 牙科街症擴服務 增3成籌 簡化登記

【本報訊】俗稱「牙科街症」的政府牙科服務名額過少為人詬病。衞生署昨日宣布，下月1日起增加「牙科街症」服務名額，整體派籌名額將提高近三成，同時會簡化登記制度。而本月26日，當局還會推出「社區牙科支援計劃」，為經濟困難的弱勢社群提供資助牙科服務，包括檢查、止痛，以及拔牙、補牙服務，「計劃」可供市民每180天申請一次、每次最多治療3顆牙齒，將有近80個服務地點，覆蓋全港18區。署方預計「計劃」可提供「牙科街症」的兩倍名額，即每年服務人次約4萬人。

5‧26推支援基層睇牙計劃 衞生署表示，政府早前修訂《牙醫註冊條例》，放寬引入非本地培訓牙醫，令該署的牙醫人手有所改善，新入職的逾65名牙醫中，包括9名有限度註冊的非本地培訓牙醫，而在職牙醫的實際人手比例亦由去年9月時的69%，上升至現時的81%，故決定增加牙科街症名額。

「社區牙科支援計劃」方面，參加計劃人士必須持有香港身份證、已登記加入「醫健通」，並正領取「長者生活津貼」、獲政府醫療費用減免等資助。參加者每180天可獲最多3個「補牙或拔牙配額」，每次使用配額需繳付50元行政費，惟部分經濟條件較差人士亦會獲行政費豁免。

議員楊永杰就指，部分長者較容易出現牙痛問題，當局以180日為資助期限並不理想，建議將時限改以年計，即合資格人士每年可獲兩至三次的資助。楊又擔心，由於「計劃」明年將接替關愛基金的牙科資助項目，惟現時「計劃」的牙科服務並不包括鑲牙，變相降低對長者的支援，希望政府日後與非政府機構探討提供鑲牙服務，並將洗牙等預防性護理服務納入資助範圍。