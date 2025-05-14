踏半年一次爆發循環 院舍感染續攀 活躍度高水平 新冠4周奪26命

【本報訊】本港日前再出現兩宗兒童新冠重症。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮昨日指出，本港新冠病毒活躍程度已達相當高的水平，自3月中起各項監測指標持續上升，並超過去年8月的高峰，但仍低於過去兩年的紀錄。同時，本地的院舍爆發數字亦有所上升。有專家就形容本港已進入約「每半年一次小爆發的循環」，呼籲高危人士及早接種疫苗。

防護中心上月錄得兩宗兒童新冠重症個案，本月就增至3宗。患者主要出現呼吸道併發症，年齡介乎8個月至13歲，其中3宗涉及兩歲以下幼童。成人方面，過去4個星期錄得75宗嚴重個案，當中有26宗死亡個案，高於前4個星期的數據。約95%成人嚴重個案有長期病患，95%在過去半年未接種新冠疫苗加強劑。

歐家榮表示，自3月中起，社區的病毒風險上升，呼吸道樣本病毒比率，由3月中只有大約1.7%，升至前一周的11.4％，屬去年4月以來最高水平。而院舍爆發亦顯著增加，過去3星期內有32宗院舍爆發，177人受影響；而本周首兩日亦已有5宗院舍爆發，23人受影響。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指出，由於社區混合免疫抗體隨時間下降，形容現時本港已經進入約每半年一次輕微爆發的循環。由於早前出現流感高峰，今次的新冠輕微爆發有所延遲，與對上一次爆發約相隔8個月。

兩微變種毒株 傳染性高 另外，本港目前亦出現兩款微變種病毒株，包括「JN.1」及新的「XDV.1」，兩者「免疫逃逸」能力較強，傳染性較高，惟整體破壞力仍屬輕微。不過，高危人士一旦感染，會有較大機會出現重症。雖然疫苗對該兩款病毒株的效力仍有待數據確定，惟兩者組合距離相近，他相信現時的疫苗仍有足夠保護力。