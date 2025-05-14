議員質疑控煙辣招 「不如禁埋肥叉燒」

過於嚴厲全球鮮有 自相矛盾未阻火車頭 政府早前推出禁煙加辣的控煙建議，立法會《2025年控煙法例（修訂）條例草案》委員會昨日開會，多名議員均質疑本港禁煙措施過激，直言政府在顧及公共衞生的同時，應平衡自由城市發展及居民遊人的權利，擔心「去得太盡」，尤其控煙措施較鄰近的大灣區過於嚴厲，或造成香港和周邊地區割裂的問題，有議員更揶揄政府「不如禁埋糖、禁肥叉燒！」亦有議員關注政府未有禁止「火車頭」等行為。

吸薄荷加味煙恐愈來愈多 批發及零售界議員邵家輝昨在會上質疑政府控煙措施，既然指吸煙危害健康，但又不禁止邊行邊吸煙的「火車頭」行為，又將薄荷味加味煙延至下一階段禁止，沒有立即行動。另一議員田北辰亦指政府控煙方向正確，但批評力度「不知所謂」，擔心日後吸食薄荷加味煙的煙民會愈來愈多，屆時控煙阻力將愈來愈大。

另一名議員江玉歡亦指，當局建議的控煙力度相當於禁煙，認為政府在顧及公共衞生同時，要維持自由城市運作，不能「去得太盡」，若政府以激進手法管控，「不如禁埋糖、禁肥胖、禁酒、禁鵝肝、禁肥叉燒！」江更質疑，本港推行的全面禁煙措施，在自由商業城市可謂全球鮮有。

漁農界議員何俊賢則批評政府沒有就禁煙帶來的經濟影響進行充分研究，批評當局只為「道德光環」，質疑本港控煙措施與大灣區相比過於嚴厲，等於和周邊地區割裂。

當局指贏健康亦不輸經濟 當局回應指，加強控煙是全世界的發展趨勢，亦是香港社會的主流意見，強調控煙工作和經濟並非「零和遊戲」。控煙能夠「贏健康」之餘，亦「不輸經濟」。對於有指修例過激，當局就指出，吸食煙草產品會導致上癮，正正傷害個人權利和自由。同時，在人口老化及通脹下，醫療費用亦持續上漲，令吸煙醫療成本上升。參考周邊地區，例如新加坡等地亦嚴厲控煙，與其經濟發展並無衝突。

有關《草案》刊憲後，部分條例已即時生效，包括將未完稅香煙罪行罰則上調，並將於明年起禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸煙；將幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內劃為禁止吸煙區，定額罰款提高一倍至3,000港元，並計劃自2027年第二季起禁售非薄荷味加味煙（包括水煙）、明年4月30日起禁止於公眾地方管有「煙彈」等。