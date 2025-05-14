停雙黃線遇查飆逃 七旬的哥遭擎槍拘捕

【本報訊】本周一（12日）晚上11時許，一輛的士於上水新運路對開，懷疑在雙黃線停車等客，被巡經的警員發現及截停調查。豈料的哥拒絕合作，更踩油開車往元朗方向逃走，期間更橫衝直撞連衝4支交通燈。不過，當的士駛至約一公里外之天平路與龍琛路交界時，警員亦已經追至，且嘗試將的士截停，惟的哥依然未有按指示停車。警員在發出口頭警告不果後，遂擎槍戒備。

其後，的哥只好停車接受調查。警員懷疑的士上有違禁物品，因此召緝毒犬到場協助搜車，經搜查後沒有發現任何可疑或違禁品。經進一步調查後，該名姓蘇（76歲）的哥涉嫌「危險駕駛」及「阻礙警務人員執行職務」兩宗罪被捕，並遭帶署扣留調查。

失控掃欄 司機拒吹波就逮 另外，同日晚上11時許，一輛的士沿觀塘開源道南行二線、駛至近鴻圖道交界，擬切入一線時與一輛私家車發生碰撞。私家車繼而失控撞毀3米鐵欄，並剷上行人路撞飛垃圾桶及路牌等，最終撞及一餐廳外牆始停下。私家車車頭損毀，車內安全氣袋彈出，的士則停在路中。

救援人員接報到場，證實私家車姓徐（40歲）司機頭部流血兼四肢擦傷，為其作初步包紮後，再交由救護車送往聯合醫院治理，姓何（65歲）的哥則無恙。不過，徐男疑因拒絕「吹波波」，涉嫌「拒絕提供呼氣樣本」罪被捕，涉事私家車亦被拖走檢驗。