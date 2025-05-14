的士意外成風 年均逾4000宗

【本報訊】的士交通意外頻生。政府統計處今年2月曾發表一項截至2023年的十年交通意外研究，指2023年本港共發生17,189宗道路交通意外，涉及22,269名傷亡者及28,808部車輛，致命及嚴重交通意外宗數由2014年的2,607宗下跌了58.0%，至2023年只有1,096宗，但部分交通工具涉及的意外卻有上升之勢，如的士在2014年僅有4,211宗道路意外，意外率為1.71，但到2023年，的士意外大幅攀升至5,265宗，較前一年即2022年的數字上升逾30%。

政府統計處今年2月發表了「2014年至2023年香港道路交通意外統計」，指2014年至2019年間，本港道路交通意外相對穩定，基本徘徊在16,000宗（介乎15,725至16,170宗），而每千部領牌車輛計算的交通意外率，亦從2014年的22.9下降到2023年的21。不過，的士與電車例外，若與2014年比較，的士及電車均在2023年的錄得意外率較大上升。

前年5265宗 10年新高 細看涉及的士的意外，2023年之的士意外數字有5,265宗，創十年新高，意外率飆至2.15。過去十年中，的士意外較高的年份有2019年，當年錄得4,810宗意外。其次是2021年的4,637宗，2022年的士的交通意外一度下跌至4,042宗，按年減少了12.8%，不排除疫情影響公共交通運作。翌年公共交通逐漸復常，的士意外數字亦急升至5,265宗，按年上升了30.25%。