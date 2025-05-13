笑看天下：侵侵何嘗不強硬

特朗普曾揚言會迅速結束俄烏及以哈戰爭，但佢重掌白宮逾3個月，兩場戰爭依然戰火籠罩，炮彈紛飛。烏克蘭、英國、法國、德國及波蘭領導人，上周同意俄烏應由周一起無條件停火30天，土耳其外交部指外長菲丹與上述領導人通電話，表明土方準備好負責監督停火。俄羅斯總統普京周日提出，於周四在土耳其伊斯坦布爾與烏國直接談判，不設任何先決條件，甚至不排除任何與烏談判達成停火協議的可能性。

美國白宮發言人萊維特表示，特朗普上周曾與澤連斯基通電話，談到30天停火方案，稱美國希望俄烏雙方能夠同意。至於特朗普本周將訪問中東，被問到是否有機會和普京會面，她說「不會發生」。事實上，中國國家主席習近平剛訪俄，並與普京共同簽署多份聲明和協議，中俄關係更上層樓大家有目共睹。普京並表示9月將回訪中國，屆時會出席打敗日本軍國主義80周年的紀念活動，形容俄中關係堪稱典範。中俄關係已達到「史無前例的高水平」，試問普京又怎會想見特朗普？彼此見面盞「尷尬」。

呢，據悉《華爾街日報》報道，侵侵上周在佛羅里達州與一群重要金主聚會時，坦承解決外國糾紛比預期難得多，更私下抱怨普京根本無意結束戰爭，俄烏雙方都不願妥協，令佢愈來愈感到挫折。報道引述一名在場人士透露，有金主問特朗普在外交政策方面最擔心甚麼？特朗普回答說，普京在談判時特別強硬且想吞併整個烏克蘭。老朽不禁失笑，侵侵自己不是胃口也很大嗎？佢無視加拿大為一個獨立國家，妄想加國成為美國第51個州；又無視格陵蘭係北約的特別成員，揚言「絕不排除使用軍事手段」奪取格陵蘭，即係冒着同北約反面，美歐關係甚至全面破裂嘅風險，侵侵不強硬嗎？