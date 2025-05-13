冰鑑春秋：荒謬的「其餘人口」

有網友發現，台灣行政院官網2023年還登載：「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，佔總人口96.4%」，但最近卻悄悄改成：「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口佔1.2%，其餘人口佔96.2%。」漢人在不知不覺中，竟成了「其餘人口」。

對此，行政院表示，監察委員鴻義章2022年建議內政部，行政院官網「國情簡介」將族群界定為「漢民族」、「台灣原住民族」和「新住民」等，如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視及形塑族群平權。而由於原住民與新住民均有設籍登記，其餘的96.2%並未登記，若全劃歸漢民族恐與事實不符，所以才用「其餘人口」代稱，沒有任何政治考量。

這種解釋真的只有「鬼才相信」！民進黨為實現台獨夢想，一直積極想要「去中國化」，深以身為漢族為恥！早在2017年，蔡英文就發起所謂「尋根之旅」，自認是「南島語族」，到大洋洲去尋根。但荒唐的是，若真要論南島語族的發源地，其實來自福建，大洋洲反倒是後期遷徙地，尋根往後尋，蔡英文也是史上第一人！

但荒謬歸荒謬，民進黨仍在一點一滴、潛移默化地教導台灣下一代，力圖掙脫歷史與文化束縛，創立一個全新的「台灣民族」，為了達成民進黨的癡心妄想，所以明明是絕大多數人口的漢人，也只好在台灣成了「其餘人口」。然而，漢族並非單純的血脈相連，還有深厚的傳統與文化底蘊，至今仍在台灣社會以各種形式存在，絕非民進黨用幾個網頁或修改課綱就可輕易抹殺。民進黨再這樣亂搞，只會讓台灣人認同更加混亂，製造更多族群仇恨與對立，這就是民進黨所要的未來嗎？