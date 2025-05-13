橫眉冷看：美國人豈能就此安心

美國總統特朗普可能改變了主意，不再爭取續任下一屆總統。他最近接受傳媒訪問時說：「我將會是一個8年任期的總統，我會是一位兩屆總統。」特朗普這番話跟早前相比，意思截然不同，今年3月，他曾表示希望當第三甚至第四屆總統，為怕旁人不信，還特別強調「這不是在開玩笑」。

這位白宮主人的權力欲望極大，他在第一屆總統任期內，便曾公開說很羨慕某些國家的領導人，可以多屆連續執政。事後侵侵雖然強調，自己只是說笑，但熟悉他個性的人都能明白，此君所講的，其實是心底話。

近日特朗普在個人社交網頁上，分享一張由人工智能（AI）合成的照片，照片中侵侵身穿梵蒂岡教宗的制服。此舉表面上是在逗趣，實際上是反映出其內心世界，他希望擁有政教合一的權力，更希望可以掌權直至老死。

不過，特朗普畢竟仍有三分清醒，踏入今年5月，他忽然口風大變，聲稱無意爭取當第三屆總統，可見此君總算是個識時務者。他上任至今超過100天，民望卻拾級而下，如今的支持度只剩下38%至42%。自有民意調查以來，從未有任何一位總統，在執政百天的蜜月期內，支持度可以低至如斯地步。

他老哥審時度勢，知道若然再冒天下之大不韙，試圖在今屆任滿之後，在白宮再待上4年甚至8年，肯定會惹來民怨沸騰，隨時會危及餘下3年多任期的政局穩定性。正因如此，他才不惜打倒昨日之我。

可是民意一如浮雲，變動不居。美國人別以為從此就可安心，特朗普的性格素來多變，說不定一兩年後，當見到民望回升，他又會燃起永續執政的念頭。