強詞有理：誰才是第一

特朗普自恃美國是世界第一消費大國，肆無忌憚地揮舞關稅大棒，中國固然成為主要目標，其他國家也無法幸免，甚至企圖強迫各國斷絕和中國的貿易關係，因他認為全世界都離不開美國市場，都必須下跪。其實美國「世界第一消費大國」的含金量並不高，甚至可說充滿水分，正如其GDP充滿水分一樣，主要靠美元霸權溢價支撐，真實的消費商品總數量並非世界第一，中國才是名副其實的世界第一消費大國。

以汽車銷量來說，去年美國新車市場規模是1,590萬輛，中國是3,143萬輛，後者是前者的近兩倍；即使算上二手車市場，中國汽車總銷量還是比美國多了383萬輛。再看手機市場，多年來中國智能手機銷量一直是美國的兩倍以上，單是美國品牌蘋果手機，中國銷量也明顯超過美國，蘋果全球出貨量的24%銷往中國，而美國僅佔21%。至於個人電腦和家庭電器，中國市場規模更是拋離美國幾條街。而農產品方面，無論是肉類和海鮮，還是糧食和蔬果，中國消費量都幾乎佔據全球半壁江山，遠非美國能夠相提並論。

別的不說，看今年五一假期的出行市場，就大概可以了解中國人的消費能力和潛力。幾天假期高達3.14億人次國內出遊，總花費逾1,800億元人民幣，同比增長8%；內地居民出入境人次也超過577萬，較去年同期增長21.2%。特朗普早前聲稱中國現在情況很糟，經濟遭受巨大損失，簡直是胡說八道，情況很糟還會有這麼多人出遊嗎？倒是美國貨架即將空空如也，那才是真正糟透了。

顯而易見，無論是消費品總量，還是各種服務需求，中國都遠遠超過美國。美國之所以被視為世界第一消費大國，主要是因為美元匯率被捧得高高，而人民幣則被嚴重低估，導致以美元折算的消費量嚴重扭曲，才會出現巨大偏差。但即使如此，兩國進口額也沒有差太多，美國進口佔全球總額13%，中國則佔全球11%，只要人民幣匯率升至合理水平，中國進口額隨時會超過美國。

不管怎麼說，14億人的消費市場必定會超過3億多人的消費市場，這是簡單數學題，也是基本常識。最重要的是，中國對外開放市場，互惠互利，不像美國一味強調「美國優先」，總想收割全球，孰高孰低不言而喻。特朗普要求各國斷絕和中國的貿易關係，純屬癡人說夢。