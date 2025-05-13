家庭酒樓動武 1男送院

【本報訊】昨日中午約12時，何文田常盛街80號一屋苑商場的酒樓職員報案，指店內有10多人爭執動武，其中有人擸櫈當武器。警員趕至現場時，酒樓內已恢復平靜，經初步調查相信，發生爭執者為一家人，懷疑在用膳期間因家事問題起爭執；當中一名男子報稱不適，事後要由救護車送院檢查。案件列作「糾紛」，無人被捕。