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家庭酒樓動武 1男送院

一名男子報稱不適送院。（吳鎮興攝） 一名男子報稱不適送院。（吳鎮興攝）
一名男子報稱不適送院。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日中午約12時，何文田常盛街80號一屋苑商場的酒樓職員報案，指店內有10多人爭執動武，其中有人擸櫈當武器。警員趕至現場時，酒樓內已恢復平靜，經初步調查相信，發生爭執者為一家人，懷疑在用膳期間因家事問題起爭執；當中一名男子報稱不適，事後要由救護車送院檢查。案件列作「糾紛」，無人被捕。
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