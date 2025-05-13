反罪惡拘23假難民 檢電槍仿製槍毒品

3日共129人被捕 掃場斷黑幫米路 為打擊暴力罪案和三合會活動，執法部門自上周四（8日）起一連3日進行大規模反罪惡行動，期間於全港各區拘捕129人，檢獲小量毒品、賭具及仿製手槍等武器。據悉，被捕人士以外籍人士佔大多數，當中有23人是假難民，另有3名青年，他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「傷人」及「洗黑錢」等罪名。執法部門強調，將會繼續適時採取行動，以撲滅相關罪行和斷絕黑幫財路。

上周四至周六，執法部門在全港各區展開代號「逸影」的反罪惡行動，以打擊暴力罪案及三合會相關活動。行動中，警員突擊搜查全港多個罪惡黑點及懷疑非法場所，一共拘捕85男44女（16歲至71歲），同時檢獲約一萬元現金、約6.4公斤懷疑冰毒、小量懷疑大麻、15部釣魚機、一支電槍、一支伸縮棍及一支仿製手槍等。

其中3人為巴青印青港青 被捕人士包括34名本地男子、6名本地女子、一名內地男子、47名外籍男子（兩名菲律賓籍、5名尼泊爾籍、9名巴基斯坦籍、3名越南籍、一名墨西哥籍、一名澳洲籍、一名美國籍、4名孟加拉籍、一名南非籍、4名印度籍、一名尼日利亞籍、15名泰國籍）、38名外籍女子（20名泰國籍、4名菲律賓籍、4名越南籍、兩名尼泊爾籍、3名坦桑尼亞籍、一名南韓籍、一名斯里蘭卡籍、3名印度籍），以及3名青年，分別為巴基斯坦籍、印度籍及本地人。此外，被捕人士有13男10女是持「行街紙」留港，另有一人為非法入境者。

以上人士分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「藏毒」、「毆鬥」、「誤導警務人員」、「傷人」、「未經准許而入境及留下」、「違反逗留條件」、「藏有他人身份證」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「盜竊」、「無牌管有槍械」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪名。

執法部門重申，打擊三合會活動是首要行動項目之一，警員會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動，以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。