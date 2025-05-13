首長級常額編外職位 近3年半增30人

【本報訊】政府強調公務員「零」增長，但又強調不是「一刀切」，有需要亦會開位。根據當局提交的數據顯示，在過去近3年半，公務員首長級常額職位及編外職位增加30人，令現時的編制達到1,573人。

編制總數達1573人 公務員事務局提交立法會的文件指出，在2022年1月1日公務員首長級常額職位為1,464人，而編外職位則有79人，截至今年5月1日，常額及編外職位分別增加29人及一人，令編制由1,493增至1,573人。

在廉政公署方面，由2022年1月1日至今年5月1日，首長級常額職位為17人，編外職位增加兩人，令編制增至19人。司法機構首長級常額職位為212人，過去近3年半沒有增減。

立法會人事編制委員會在上月底通過一項政府建議，增加一個編外職位，令編外職位增至81人，而該委員會將於本月14日審議3項建議，當局指如獲通過，則會刪減兩個常額職位，令常額職位降至1,491人，而常額及編外職位則為1,572人。