議員：憂政府為AI而AI 未省人手致浪費

當局：現有76應用程式 料2年後減近半 外界批評電子政府發展緩慢。立法會資訊科技及廣播事務委員會昨討論數字政府及智慧城市發展的最新情況，有議員關注政府何時會整合應用程式至「智方便」小程序，有議員更重提屋宇署推出的「窗安無事」應用程式使用率低。當局指現時要求部門先將未來開發的程式放在「智方便」小程序，預計兩年後政府應用程式會由現時的76個減近一半；亦有議員期望政府別「為AI而AI」，認為使用科技後未能減省人手，反而可能是浪費。

議員黃錦輝關注政府過去曾推出不少應用程式，關注政府何時會將其功能整合至新的「智方便」小程序。他期望政府使用AI公務員時，考慮垂直應用，讓不同部門制訂LLM。他又不點名提及五一長假期間落馬洲站「斷網」，關注政府會否計劃測試現時提供的免費網絡，能否應付旅客量。

早前有議員已批評屋宇署在2022年推出的窗安無事應用程式使用率低，議員周文港再提及有關應用程式用了260多萬元，每年維護成本43萬元，認為部分政府應用程式的成本效益可改善，假如用智方便一網通辦，市民就不用「搵來搵去」。議員梁子穎亦認為把應用程式整合至智方便，有助發展智慧政府。

新程式優先放「智方便」小程序 創新科技及工業局副局長張曼莉表示，局方積極鼓勵部門將應用程式提供的常用服務或功能加到「智方便」，現時要求部門先將未來開發的程式，優先考慮放在「智方便」小程序。至於現有的應用程式，她表示，有指引要求檢視是否得到預期成果及用戶需要，數量不達要求則需下架，又指現時應用程式數量已有削減，預計兩年後會由現時的76個減近一半。至於公共網絡問題，她指通訊辦正在和網絡供應商緊密協作。

智慧政府創新實驗室方面，議員林振昇期關注實際成效，望政府部門別「為AI而AI」， 認為使用科技後未能減省人手、精簡流程，反而可能是浪費。他又關注現時通過《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，擔心私人機構搶人才、搶人手，讓公營機構難請人。

張曼莉回應指智慧政府創新實驗室受部門歡迎，提供渠道讓企業和部門接觸的橋樑。她表示，現時有超過250項政府部門業務需求，以及業界有超過510項方案，涵蓋不同部門，有超過140個方案透過智慧政府創新實驗室進行初步配對。數字政策辦公室數字政策專員黃志光表示，現時期望邀請更多本地或內地網絡安全專家及機構來港發展，亦有和相關學院簽訂備忘錄培養人才。

議員鄧飛認為教育科技「唔係無，但係少啲啦」，局方應參考「國家智慧教育平台」，透過民間、商界開發及國家提供平台，以人工智能輔助教育。黃志光回應稱會和教育局跟進。