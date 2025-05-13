染新冠併發嘶哮症 17個月大幼女危殆

【本報訊】本港正處於新冠疫情高峰期，兩名兒童感染新冠病毒，分別情況危殆及嚴重，其中一名17個月大、沒有接種新冠疫苗初始劑次的女童同時感染鼻病毒等併發嘶哮症，目前情況危殆。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，目前本港嚴重及致命病例持續出現，兒童及長期病患者等高危人士感染後，可能導致重症及誘發併發症。他預計新冠高峰期將維持3至4個月，並在兩星期內見頂。

衞生防護中心表示，首宗個案涉及一名健康良好的17個月大女童，她於本月9日開始發燒和咳嗽，前日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部（PICU）留院治療，臨床診斷為同時感染新冠病毒、腺病毒和鼻病毒併發嘶哮症，她目前仍然留醫，情況危殆。該女童沒有接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者曾出現病徵，但現已痊愈。

13歲女童中招留醫PICU 第二宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童，她於本月9日起出現氣促，同日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。臨床診斷為新冠病毒併發肺炎，目前仍然留醫，情況嚴重。該女童已完成接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，快速抗原測試顯示感染新冠病毒。

孔繁毅稱，種種數據均反映本港正處於高峰期，嚴重和致命病例不斷湧現。亞洲兒童傳染病學會會長關日華表示，現時最流行的XDV變種株傳播力高，部分患者更會出現呼吸困難、肺炎、嚴重呼吸系統感染或急性腦炎。