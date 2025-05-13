東呼即應：的哥奶茶放車頂 掟彎離奇冇倒瀉

【本報訊】不少香港人喜歡喝咖啡奶茶，《東呼即應》於網上發現有短片流傳，顯示的士司機將一杯奶茶放在車頂後駕車離開，奶茶穩如泰山並無掉下。另有青年倒掛在港鐵車廂，展示高難度動作，身旁乘客卻懶理。

男子倒掛港鐵車廂或違例 在繁忙的日常生活中，歎奶茶可以令人放鬆，最近網上流傳一段短片，筲箕灣有一名的士司機將一杯奶茶放在的士車頂，之後便直接驅車離開。令人驚嘆的是，那杯奶茶好像黏實車頂，就算的士轉彎，奶茶卻沒有掉下來。有網民笑言，的哥車技比藤原拓海更厲害，亦有人懷疑那杯奶茶貼了雙面膠紙，才可以穩如泰山。

另有一位仁兄也大騷身手，但地點則不太適當。社交平台有短片顯示一名青年脫鞋後，倒掛於港鐵車廂，他雙手合十緊閉雙眼，而且滿臉通紅。雖然青年在行車期間大玩高難度動作，不過其他乘客懶理，幾乎人人低頭玩手機，眼角都不瞟他一眼，只有一名少年在旁邊好奇觀望。不過提提大家，根據《香港鐵路附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者最高處罰5,000元罰款。