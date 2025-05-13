4足球勁旅7月訪港 啟德友賽門票迅售罄

【本報訊】多支英超及意甲球隊7月將來港獻技，在啟德體育園主場館進行友賽。今次一共有4支球隊來港，包括應屆英超冠軍利物浦、同樣來自英超的阿仙奴及熱刺，以及意甲勁旅AC米蘭。主辦單位在上月24日公布票價及購票方法，價錢從399元至2,499元，球迷可經trip.com購買旅遊套票，其餘門票經Cityline購買，並於昨日早上10時公開發售，主辦單位表示，兩場賽事門票在昨日中午已售罄。

公開訓練僅餘小量飛 主辦單位稱，該兩場足球賽事包括「利物浦對AC米蘭」及「阿仙奴對熱刺」，均於可容納5萬人的啟德主場館舉行。今次是首個在啟德主場館舉辦的國際足球賽事，每場賽事的座位數量超過4.8萬個，將是香港有史以來最多觀眾入場觀看的足球賽事。另外，利物浦、阿仙奴和熱刺的3場公開訓練還剩餘小量門票，門票可於啟德體育園之活動票務平台供應商Cityline購買。

3場公開訓練均於啟德主場館進行，票價由99元至299元不等，每筆交易均需支付行政手續費。至於AC米蘭的公開訓練則會在香港大球場進行，票價由159元至199元不等。