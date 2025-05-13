港府被指買舖供社福進度慢 議員關注取消「一覽表」後規劃

【本報訊】本港社福服務需求殷切，政府早年撥款200億元購置處所提供福利服務，亦列出目標處所共158個，但計劃不似預期，截至去年3月社署僅購入5個物業，當局擬把計劃財政承擔額削減至50億元，並擬取消定下158個購置目標物業表。多名議員直指計劃進度不理想，而當局預料未來4年會購入20個處所，期間仍會參考「一覽表」，購置處所時會優先考慮增設當區有迫切需求的服務，例如特殊幼兒中心及幼兒中心等。

當局料未來4年購20處所 當局早前提交文件，以「確保公帑運用得宜」為由，提出將計劃財政承擔額由200億元削減至50億元，昔日提出為長者、殘疾人士及兒童提供福利服務的158個購置目標物業表，亦建議取消。立法會福利事務委員會昨討論有關事宜，勞工界議員周小松關注取消一覽表後當局購置處所的規劃，另一議員鄧家彪也問到當局未來購置處所時會優先增設何類服務。

勞工及福利局副局長何啟明回應指目前有很多方式物色合適處所提供福利服務，其中新落成的公營房屋會預留5%面積作福利用途，料首批未來兩年落成，能提供相當數量的處所；但一些少新公屋落成的市區，則需透過計劃增加處所。他又解釋，取消一覽表後，當局購置處所較有彈性，收盤只會列出最低面積，預計未來4年可購置20個處所。

社署代表指早年訂立的「一覽表」已考慮服務需求，未來仍會參考，在增設服務的優次上則會視乎物業所在地區的需求，部分較多人輪候的服務，如特殊幼兒中心、幼兒中心會獲優先考慮。

議員陸瀚民則問及過往購置物業成功率低，為何不取消計劃，把財政承擔額轉投其他社福用途，何啟明重申購置是其中一個希望增設處所提供福利服務的方式；社署代表指機構租地方提供服務有不穩定性，曾有服務因業主收回物業受影響，政府購置能為機構提供穩定處所。