投訴表格交律師帶離監獄 鄒家成改判罰款

就定罪方面，法官在判詞指，閉路電視片段確拍攝到鄒家成在未有通知懲教署作安保檢查下，擅自將申訴信交給胡詠斯帶離監獄，而鄒確是明知該申訴信是未獲授權的物品，懲教署作出搜查亦是有例可依，故駁回兩人的定罪上訴。刑期上訴方面，法官認為鄒家成主觀地相信他的信件曾被不當閱讀及不被寄出，鄒在無人告知他可申請要求由第三者將其投訴信寄出的情況下犯下本案的罪責較輕，故即使鄒是在囚人士，干犯本控罪的罪責亦毋須判處監禁，判處罰款已經是恰當反映其罪責，故此裁定刑期上訴得直。