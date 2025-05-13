知情者否認考慮不周 指修例未賦公署新權力

【本報訊】近期有不少備受關注的國安案件，例如支聯會拒交資料案等。被問及是否因應最近有國安案件要處理才突然推出修訂法例，政府消息人士否認是針對任何國安案件，指一直有進行維護國家安全的工作。對於現時提出修訂，政府消息人士否認是「諗漏咗」，又強調附屬法例不賦予公署新權力，訂明細節是讓規定「落地」。

在宣布禁地方面，被問及「禁地」範圍會否隨人員移動而改變，例如未來當局如要調查某公司，便將整幢大樓列為「禁地」，政府消息人士指目前僅提出「將公署的履職場所劃為禁地」。政府消息人士續稱，宣布禁地時會考慮該地用途、擁有或佔用人、性質等因素，再由行政長官刊憲，不會將某地「突然」變成禁地，認為是嚴謹、「有確定性」。

對於文件指政府部門、機關、公務人員，須按公署要求提供一切合理所需的協助。被問及是否代表公署未來可直接要求法庭頒令，或調配執法人員進行調查，政府消息人士說本港法院按《基本法》可獨立審判，而執法人員雖然是公務人員，但「配合」和直接調配或命令有分別，應該不會發生相關情況。

禁披露公署辦案調查對象 文件又建議修訂禁止任何人在沒合理辯解或合法權限下，披露知道或懷疑公署正在辦理的案件。被問及例如傳媒報道某人疑似危害國安，但不知是否其正被查時會否觸法，政府消息人士指假如不知道或沒懷疑該人士被查便不違法。但對於傳媒保護消息來源而不回應某資訊是否合理辯解，政府消息人士指現階段是諮詢立法會，認為日後看見實際條例便會明白。