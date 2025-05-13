憂市民誤闖禁地 促當局解說釋疑

【本報訊】立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會昨召開聯席會議，討論制訂維護國家安全附屬法例。有議員擔心，一般市民或以為相關地點可「辦公事」而誤闖「禁地」，又或擔心大街經過公署辦公地點會被認為是觸法，亦有議員認為修訂中「妨礙」一詞或令市民擔心誤墮法網，期望政府釋除公眾疑慮。

議員楊永杰關注一般市民從何得知某地為「禁地」，舉例自己從維基百科得知駐港國安公署有4個辦公地點。他認為一般市民不會查看大量資料，擔心市民或以為相關地點可「辦公事」而誤闖。他又舉例，從大街經過公署辦公地點是否被認為是觸法。

稱未來會明示地址坐標 當局指宣布某地為「禁區」並非新鮮事，過去「軍用碼頭」亦有類似處理方式。當局指未來會標示地址及坐標，交予立法會的文件會提供地圖，舉例一般軍事碼頭亦會貼出標示，列明該地為禁區，亦不會只列出個別樓層，會讓市民清晰。

針對政府部門、機關及公務員要配合國安委工作，議員江玉歡關注何謂「一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障」，以及相關例子。當局表示，要考慮合理性、相稱性，以及是否合法，有一籃子考慮因素。議員周浩鼎則關注何謂「合理辯解」，當局表示須視乎每一情況、千變萬化，例如相關人士不懂中文、電腦壞了等。

議員吳永嘉認為「妨礙」一詞不同人有不同解讀，市民或擔心誤墮法網，期望政府釋除公眾疑慮。當局指，現時已有類似相關法例，也是按照「常理、一般解釋」，以及當事人心態是否有意圖，有信心市民不會有太多顧慮。