國安公署及早防策反危機 履職場所列禁地

附屬法例條文增加 各部門須配合調查 政府提出以「先訂立後審議」方式修訂《港區國安法》，在附屬法例增加條文，列明中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署的監督指導意見的角色，訂明公署按國安法啟動調查，各部門必須配合，同時就對蓄意抗拒或妨礙公署執行職務等行為訂立罪行，又建議可讓行政長官刊憲宣布將公署的履職場所劃為禁地。有議員關注為何如此趕及訂立，當局認為現時國安風險突如其來、嚴峻，舉例美國中央情報局早前向中國招攬叛國者。

對於相關修訂是「先訂立後審議」，議員陳克勤關注急迫性為何。當局舉例， 美國中情局兩周前針對國家招攬叛國者，認為現時國安風險突如其來、嚴峻，因此要「早一日，得一日」。當局又認為其他附屬法例亦有「先訂立後審議」原則，從法律及實質層面亦是愈快愈好。

政府提交立法會的文件指出，根據《港區國安法》，公署的職責包括監督、指導香港特區履行維護國家安全的職責。特區政府認為應在附屬法例中加入條文，描述國安委及其秘書處在落實公署就香港特區維護國家安全工作的監督指導意見方面的角色。按照國安條例訂立的附屬法例，訂明罰款不超過50萬元及監禁7年。

根據《港區國安法》第55條，有該條規定的三項特別情形之一的，經特區政府或公署提出，並報請中央批准，公署便對《港區國安法》規定的危害國家安全案件行使管轄權。相關管轄權是針對極少數情節嚴重、性質惡劣、影響重大的案件，並嚴格依照法定程序進行。特區政府認為必須未雨綢繆，在本地法律層面建立機制，令公署可在有需要時有效履行《港區國安法》第55條的職責。

無遵從送達法律文書屬犯法 為此，特區政府建議在附屬法例中訂明，為公署有效履行在《港區國安法》第55條所規定的情形下管轄案件的職責，特區政府任何部門、機關和任何公務人員須按公署的要求，依法及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障。

公署根據《港區國安法》第57條簽發的法律文書在香港特區具有法律效力，有關機構、組織和個人必須遵從。如有關機構、組織和人員拒絕執行或不執行有關法律文書，將會嚴重影響公署根據《港區國安法》第55條辦理危害國家安全犯罪案件，並產生非常嚴重的後果。

為加強公署法律文書在香港特區的可執行效力，確保有關法律文書得到妥善執行，特區政府建議在附屬法例中訂明，任何人無合理辯解而沒有遵從向其送達的、公署根據《港區國安法》第57條簽發的法律文書，即屬犯罪。

特區政府亦建議在附屬法例訂立罪行，禁止任何人在知道或懷疑公署正在辦理案件，而在沒有合理辯解或合法權限下，向任何其他人披露與該項調查有關的任何資料，以確保公署辦案的有關情況得以高度保密。特區政府建議參考相關本地法例條文，針對蓄意抗拒或妨礙公署執行職務，及蓄意抗拒或妨礙他人協助公署執行職務的行為訂立罪行。

公署的履職場所，固然應當依法受到適當保護，以減低國家安全風險，特別是與間諜行為相關的風險。特區政府建議行政長官藉在憲報刊登命令，宣布將公署的履職場所劃為禁地。擬劃為禁地的範圍不涉及私人民居，也不會對周邊社區造成不合理的影響。

修例建議部分重點