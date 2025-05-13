私院收費超預算須解畫 團體倡門檻降至10%

社區組織協會幹事彭鴻昌昨日在電台節目表示，立法部分細節值得探討，對於當局建議若病人需在預約12小時內入院 ，私家醫院應可獲豁免提供預算表格，建議可修訂至6小時內入院的程序才豁免提供預算，會更符合立法精神。當局建議若私院最終收費超出預算20%或更多，私家醫院須向病人提供書面解釋，彭認為應收緊至超出10%就要提供書面解釋，認為令醫院及醫生有一種壓力，提供收費預算時更精準。