私院收費超預算須解畫 團體倡門檻降至10%
【本報訊】政府擬提高私營醫療收費透明度，包括要求私家醫院提供非急症服務時，需提供收費預算，若最終收費超出預算20%或以上，須向病人或其家屬等提供書面解釋。
社區組織協會幹事彭鴻昌昨日在電台節目表示，立法部分細節值得探討，對於當局建議若病人需在預約12小時內入院 ，私家醫院應可獲豁免提供預算表格，建議可修訂至6小時內入院的程序才豁免提供預算，會更符合立法精神。當局建議若私院最終收費超出預算20%或更多，私家醫院須向病人提供書面解釋，彭認為應收緊至超出10%就要提供書面解釋，認為令醫院及醫生有一種壓力，提供收費預算時更精準。
籲政府統一診金表格
議員林哲玄則認同增加收費透明度，他指，現時很多不同私院已將收費表格放上網，惟市民不容易理解，建議最好由政府監管機構統一表列，甚至以圖像方式表達，方便市民查詢。惟他關注在手術前有時難以將預算百分百寫得「好盡、好實」，一旦發生併發症，開支差距可以很大。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：