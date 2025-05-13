醫健：成視在人：埃塞女肩負消除家鄉砂眼使命

砂眼是在埃塞俄比亞肆虐的傳染眼疾，奧比斯自2003年以來一直在當地派發防治砂眼的抗生素，至今超過20年，已累計發放超過一億劑抗生素，成功將部分地區的砂眼消除。來自埃塞俄比亞的綜合眼睛健康工作者Aster，受奧比斯培訓後一直致力幫助當地眼疾患者防治砂眼。

在Aster出身的地方，砂眼這種熱帶疾病一直威脅着大多數人的視力，造成疼痛及眼睛不適，若未及時治療，有機會發展成砂眼性倒睫，眼睫毛因為倒插而不斷刮傷眼球，每一下眨眼都是一種痛苦，久而久之有機會引致無法逆轉的失明。

她將自己視為「砂眼變革推動者」，她意識到自己肩負起消除砂眼的使命，希望透過教育、篩查、治療等工作，為他人作出貢獻，亦藉此守護家鄉村民的健康。7年前開始，她受訓於奧比斯，至今成功進行了200宗砂眼倒睫手術，以挽救患者視力及改善生活。

Aster說：「消除砂眼對我們來說至關重要，因為這種疾病影響教育、工作同生活樂趣。通過消除砂眼，我們可以讓人充分發揮潛力，盡可能提高生產力。」非常感謝Aster對服務社區的奉獻同關懷，同時亦感謝奧比斯支持者，賦予Aster力量。

奧比斯