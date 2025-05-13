因DSE呈現抑鬱 佔準考生3成7

家長教師需「放過自己」予孩子空間敞開心扉 本港中五及中六學生面對學業及升學，壓力沉重。有團體進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」，抽樣中五和中六學生參與問卷調查，發現逾40%受訪中學生呈現抑鬱或焦慮症狀，另外有31.8%學生呈現失眠症狀，相關症狀甚至早於中五修讀HKDSE課程時已出現，至中六考試，壓力很可能已積壓兩年，研究團隊指這是一個重要警號，必須及早正視壓力源頭，並提供適時和適切的支援服務。

香港社會服務聯會委託香港政策研究所於今年2月18日至4月18日，抽樣13間學校的中學生填寫網上問卷，最終收回1,017份有效問卷。受訪學生中，以就讀中五為主（72.7%），中六約四分之一（27.3%）。結果顯示37.4%學生呈現抑鬱症狀，28.6%則呈現焦慮症狀，甚至有24%學生同時呈現抑鬱及焦慮症狀。

憂污名化拒求助 研究團隊續指，受訪學生的壓力指數平均為7.4分，有20.9%學生更達到滿分10分，而HKDSE（中學文憑試）壓力愈大，心理困擾愈嚴重，這現象在女生中更為顯著，主要的困擾來自於「競爭感提升」、「執着心態」及「希望感削弱」。然而，調查亦指出，受訪學生心理困擾愈嚴重，求助意向愈低，不少會因社會對心理困擾及求助的污名而拒絕求助。另外，困擾愈嚴重的學生亦愈擔心家人對求助有負面看法，因此更不願意求助。

社聯總主任（兒童及青少年服務）姚潔玲指，許多家長希望孩子保持積極和正向的態度，卻忽略了傾聽和疏導負面情緒的重要性，導致他們壓抑內心的真實感受，延誤支援時機，建議父母和師長需要學會「放過自己」，才能給予孩子自在表達恐懼與挫折等負面情緒的空間，從而獲得適時的幫助。