保釋期間再販毒 地產商子候懲

【本報訊】老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，曾因多次惹上涉及毒品及其他性質的罪行而出入監房。鄒早前因涉毒品案，獲准保釋期間於2023年又再因在西半山住所販運市值7,000元的冰毒、可卡因等而被捕，被控販毒及管有第一部毒藥罪。被告昨於區院承認該兩罪，法官決定先提取被告的戒毒所報告，並押後至6月2日判刑，期間被告須還押。法官亦明言很大機會判處監禁。

官指很大機會判監 被告鄒漢光（67歲），報稱已退休。控方透露被告過去有至少10項案底，當中6項與毒品相關，其中兩項為販毒案底，而被告於2021年4月因同類型案件被控，於保釋期間干犯本案，去年才服畢其他案件刑期出獄。辯方求情指被告雖然「屋企好有錢」，但沒有善用並因涉毒而多次入獄，而被告認罪是他最大的求情因素，望法庭可輕判。

案情稱，警員於2023年9月19日下午，在被告位於西半山住所外的後樓梯埋伏，同晚目睹被告步出住所，遂截停被告，並搜查其單位。警員於被告的單位檢獲一個電子磅、逾20個透明可再封膠袋、載有10片片劑的兩排錫紙包，以及載有晶狀固體和草狀物體等物品的膠袋，同晚以販運危險藥物罪拘捕被告。

經政府化驗師檢驗後，證實警員檢獲的物品，內含約7.77克甲基苯丙胺鹽酸鹽（冰毒）、7克草本形態大麻、0.96克可卡因、49.3克尼古丁；被告亦管有10片抗精神疾病藥物氯氮平的片劑。而上述毒品在2023年9月時，市值約為7,044元。案件編號：DCCC 101/2024