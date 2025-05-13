涉投資欺詐580萬 女藝人蔚雨芯准保

蔚雨芯

【本報訊】藝人蔚雨芯涉嫌詐騙同為藝人的廖樂宜，投資共580萬元於她旗下的醫學美容中心，並誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，挪用公款逾310萬元。蔚雨芯被廉政公署落案起訴盜竊罪、欺詐罪及一項企圖欺詐罪，案件昨於東區裁判法院首次提訊。裁判官將案件押後至6月30日再訊，以待控方準備將案件轉介往區院審理的文件，期間被告獲准以兩萬元保釋，並不得騷擾控方證人。

6‧30再訊 轉區院審理 被告劉蒨樺（藝名蔚雨芯，31歲，報稱商人），是蒨斯樺醫學美容有限公司的董事兼股東。她分別被控一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪。首項控罪指被告於2022年5月17日至2022年7月28日期間，偷竊屬於廖樂宜合共3,145,631.7元的款項。

餘下兩罪則指，被告分別於2022年5月24日至2022年7月16日期間，向廖樂宜訛稱已妥善利用88萬元及230萬元人民幣於蒨斯樺醫學美容有限公司，意圖誘使廖不要求退還500萬元的投資款項；以及於2022年7月19日至2022年9月22日期間，向廖訛稱上述公司因裝修而花168萬元資金，企圖詐騙廖再支付80萬元作廣告費用。

據廉署指，被告是一名藝人，於案發期間，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器以及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。案件編號：ESCC 1231/2025