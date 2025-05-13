加國倘調整單邊關稅 中方願跟隨

【本報綜合報道】中國駐加拿大大使館前天公布，中國駐加大使王鏑上周五接受電視台專訪時被問及，中加兩國政府間有否就取消關稅議題展開對話。他指北京反制措施是針對加拿大單方面徵收關稅回應，如加方調整措施，中方當然也會調整。

早前向華製電動車徵關稅 政論節目主持人卡佩洛斯在專訪中提到，王鏑談到自由貿易，以及中加如何重視自由貿易，不過兩國之間貿易並非完全自由，其中加拿大徵收中國製造電動車關稅，中國則徵收加方進口農產品反制關稅。對此，王鏑稱加拿大去年向華單方面施加單邊關稅，雙方一直保持溝通，很遺憾加方不顧中方多次勸阻，仍施加單邊關稅。他重申經過調查，中方認定上述關稅確實是歧視性措施，故採取相應反制措施。

卡佩洛斯提及，自去年10月實施上述關稅以來，考慮到美國情況，大環境已發生變化，加拿大政府是否已向王鏑等人傳達取消電動車關稅可能性。王鏑稱現在球是在加方一邊，加拿大政府已多次向中方表達，希望通過對話就雙方之間問題溝通，不過加方存在新政府組建等種種因素，影響進一步溝通，期待在不久將來，雙方能盡快就相關問題舉行會談。

中國駐加拿大大使館前天公布王鏑接受電視台的專訪內容。 中國駐加大使 王鏑