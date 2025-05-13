華高官晤世貿總幹事 堅定支持多邊主義

【本報綜合報道】中國國務院副總理何立峰前天在瑞士日內瓦與美國財長貝森特會面之餘，亦會見世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉。他指中方堅定支持多邊主義及自由貿易，支持WTO在全球經濟治理中發揮更大作用，另應詢介紹中美經貿高層會談情況。

何立峰表示，以WTO為核心多邊貿易體制是國際貿易基石，在全球經濟治理中發揮重要作用，各方應在WTO框架下通過平等對話解決分歧及爭端，共同維護多邊主義及自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。他指中方將繼續全面深入參與WTO改革，支持WTO發揮全球貿易「穩定器」作用，維護發展中成員正當權益，為應對全球共同挑戰作出更大貢獻。

伊維拉歡迎中美獲正面結果 伊維拉表示，全球經濟及貿易增長當前面臨嚴峻挑戰，WTO成員應共同捍衞開放及以規則為基礎多邊貿易體制，加強在國際貿易問題上對話及合作，推動WTO在促進貿易自由化便利化及實現全球可持續發展上發揮更大作用。

對於中美經貿談判取得正面結果，伊維拉發聲明歡迎，並形容是向前邁出重大一步。她敦促中美繼續制訂實際解決方案，緩和緊張關係、恢復可預測性，增強對多邊貿易體系信心。

世貿總幹事 伊維拉