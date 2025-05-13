暫時平息貿戰 港股飆681點

科技出口板塊帶領 恒指錄8連升 中美於昨日下午3時發布日內瓦經貿會談聯合聲明，雙方大幅縮減進口商品關稅。港股昨日在憧憬好消息下高開316點，見23,183點，當下午中美發表貿談聯合聲明後，資金加快追入重磅的科技股及出口股，帶動恒生指數升幅一度擴大至817點，高見23,685點的逾一個月高位；收市報23,549點，升681點或2.98%，已連升第8個交易日。國企指數及科技指數分別大升3.01%及5.15%；主板成交增至3,224億元，惟「北水」透過滬、深港股通趁好消息沽貨「食胡」，昨共錄得淨流出185.27億元。

北水食胡 淨流出逾185億 科技股普遍做好，騰訊控股升4.63%，收報517.5元；阿里巴巴升6.14%，收報131.2元；美團升2.48%，收報144.5元；快手升6.15%，收報55.2元。另金融股合力撐市，滙豐控股升2.86%，友邦保險升2.68%，中國平安升3.87%，中國人壽升4.97%。

受關稅消息影響較大的出口股亦受追捧，聯想集團升9.58%；創科實業升6.66%；申洲國際升3.48%；敏實集團升9.89%。論板塊，蘋果智能手機概念股升幅尤其顯著，舜宇光學升14.82%，比亞迪電子升13.79%，是表現最佳兩隻藍籌；瑞聲科技亦升15.37%。

避險情緒降溫 金價受壓 此外，受國際貿易景氣影響較大的航運股亦有好表現，東方海外國際升4.78%，中遠海控升8.52%，中遠海能升4.34%，中遠海運港口升3.8%。

不過，美方預告將大幅降低美國處方藥和藥品價格30至80%，醫藥股受壓，翰森製藥跌7.38%，石藥集團跌4.18%。

避險情緒降溫，現貨黃金價格昨日曾跌2.85%，報每安士3,230.04美元。黃金相關股份亦普遍捱沽，招金礦業、山東黃金及周大福跌介乎5.88%至7.54%。

此外，一個月本港銀行同業拆息（HIBOR）昨日走低。摩根士丹利認為，由於美元疲軟和聯匯制度下限制港元升值，HIBOR下跌，高槓桿股份包括香港電訊、電訊盈科及新意網為受惠者。如HIBOR在較長時間（兩至3個月）內保持在3厘以下，相比今年初的3.5厘至4厘，可能會看到三者的現金流及利潤顯著增長；又估計HIBOR每變動100點子，每年可為三者節省利息1.35億至2.2億元。香港電訊及電訊盈科股價昨日均跌逾1%，新意網集團則升逾7%。

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑指，投資者會繼續密切留意關稅細節，亦關注本周大型科技企業放榜，料業績表現不錯，但首季業績相信尚未反映關稅戰的影響；預計本周恒指上望24,000點，下方支持位22,500點。

昨日恒指升681點，已連升第8個交易日。（中新社圖片） 出口美國市場佔比較重港股一覽 昨日10大升幅藍籌股