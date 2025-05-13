港商界暫鬆口氣 倡拓新市場撐中小企

【本報訊】對於中美達成協議，互降關稅，身兼行政會議成員的商界議員林健鋒表示歡迎，認為港商可以「暫時鬆一口氣」，但香港仍要積極開拓新興市場，分散市場風險。有商會指目前關稅水平仍處於高位，與業界有能力消化的「可持續」關稅水平仍有較大的距離，美國貿易政策亦存在不確定性，不能排除90天後美方重新上調關稅的可能性，提醒業界應密切關注局勢發展，靈活調整策略。

林健鋒昨指自美國挑起關稅戰以來，對本港製造業及出口業帶來衝擊，由於入口商落單後遲遲不肯落貨，導致大批貨品囤積，不少受牽連港商出現資金周轉困難。如今中美大幅互降關稅，相信不少港商在未來兩、三個月可繼續趕貨應付聖誕旺季訂單，市場各方均樂見其成，並希望關稅盡快恢復到關稅戰前水平。

他又指經過關稅戰一役，不少港商對美國貿易取態抱有戒心，因此會繼續拓展新市場和升級轉型，減少對美國市場依賴，不會掉以輕心。他期望政府和銀行繼續推出政策支援中小企，如鼓勵中小企拓展電商業務、由銀行推出具彈性的借貸計劃等。

雖然中美達成互降關稅的協議，但香港中華廠商聯合會除提醒業界需要密切關注局勢發展外，又指今次的關稅調整不包括美方聲稱因芬太尼問題而加徵的20%關稅，以及小包裹的120%關稅，期望雙方能在新建立的協商機制下，持續展開深入對話，推動全面取消所有不合理關稅。

中華總商會會長蔡冠深則指下調關稅有助緩和當前緊張的經貿局勢，為市場帶來喘息空間，中總期望特區政府密切關注事態發展，繼續支援本港企業，尤其是中小企，完善本港經貿和營商環境，促進工商企業積極融入國家發展大局等。

港府續向世貿提申訴 對於中美取消或暫緩部分關稅。港府重申香港是自由港及獨立關稅區，實行零關稅，美國實施任何關稅措施，都是違反世貿組織協定，港府會繼續向世貿提出申訴。