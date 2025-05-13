互減關稅115% 中美雙贏

談判有驚喜 股市即彈起 經貿見轉機 美國總統特朗普年初再次上台，未幾即向全球多地揮舞「關稅大棒」，中美隨後多度互加關稅，彼此經貿陷入冰點，甚至波及港澳地區，直至昨天終於出現轉機。經中國國務院副總理何立峰上周六在瑞士與美國財長貝森特一連兩天舉行會談，中美昨在《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》宣布，中方徵收美國商品10%關稅，美國收取華貨30%關稅。與此同時，隨着互減關稅的消息公布，港股昨日一度升817點，最後收市報23,549點，升681點。

特朗普稱將與習近平通話 特朗普稱本周較後時間或與中國國家主席習近平通話，並形容兩國關係非常好。由上周六起，中美經貿中方牽頭人何立峰與美方牽頭人貝森特及美國貿易代表格里爾就兩國關稅問題，在日內瓦舉行為期兩天會談。當首天會議結束後，特朗普已揚言取得「巨大進展」，未有說明詳情。貝森特在最後一天會談時也說，談判富有成效且有實質進展。

擬設機制協商經貿關係 直至昨午，中美終於發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，內容提及中美兩國均認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；本着相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

最重要的是，中美雙方承諾明天、即5月14日前採取以下舉措。美國將修改4月2日對華商品加徵從價關稅，其中24%關稅在初始90天內暫停實施，保留加徵剩餘10%關稅，同時取消4月8日後所加關稅。至於中國亦會相應修改對美商品加徵從價關稅，其中24%會在初始90天內暫停實施，保留加徵剩餘10%關稅等，同時會採取必要措施，暫停或取消自4月2日起針對美國非關稅反制措施。

聲明最後提到，當採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續協商經貿關係，可在中國、美國或雙方商定第三國舉行，雙方亦可根據需要就相關經貿議題展開工作層面磋商。

24%對等關稅暫緩90天 2025年4月2日，特朗普宣布加徵中國所有商品34%「對等關稅」。面對北京隨後宣布反制措施，他4月8日起一次又一次增加「對等關稅」稅率，從34%加多50個百分點至84%，最終再加多41個百分點至125%，連同與芬太尼有關關稅總共145%。北京由4月初起亦宣布同等稅率反制措施，對美關稅稅率亦達125%。

根據上述聲明，中美雙方將取消4月8日後所加關稅，即合共91%，另外34%「對等關稅」之中，24%暫停實施90天，仍保留餘下10%。由於美方仍保留與芬太尼有關關稅，美國最新收取中國商品30%關稅，中國則徵收對方10%關稅。

北京促美糾正錯誤做法 中國商務部稱，上述聯合聲明是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出重要一步，為進一步彌合分歧及深化合作打下基礎、創造條件。中美舉措符合兩國生產者及消費者期待，也符合兩國利益及世界共同利益，希望美方以此次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性及穩定性。

中國官媒昨發表題為《中美經貿會談為全球經濟紓壓增信》時評提到，中美是次會談舉行並取得積極成果證明，平等對話應是大國間解決問題基本態度。然而，中美之間結構性矛盾和深層次分歧依然存在，解決有關問題不可能一蹴而就。

對於是次會談乃至未來一段時間中美經貿關係走向，應抱有理性預期。能坐下來談，是避免衝突升級必要姿態，但指望通過一兩次會談就能徹底消除所有分歧，顯然不切實際。本報綜合報道

中國貨品出口美國需徵收額外關稅。（Getty Images圖片） 燃料是美國其中一種對中國出口的主要商品。 中國是美國農產品的主要出口國。 貝森特（左）指談判富有成效且有實質進展。右為格里爾。 早前發生的中美關稅戰，導致中國玩具製造商生意大減。 中美關稅戰發展時序