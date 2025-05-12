撥亂反正：戰事拖長 對巴不利

昨日談到，印巴衝突第一回合，據報由與中方友好、使用了大量中國製軍備的巴基斯坦佔優，但不代表中方可從今次戰事取得實質利益。之前討論了巴方的內部情況，今日再分析國際形勢。

首先比較印巴的政經軍事實力。兩國的人均GDP不相伯仲，都是排在全球較後位置，但印度就是勝在擁有世界第一多的人口，與美西方關係亦較好，加上國內政局近年相對穩定（總理莫迪藉着宗教民族主義不斷打壓異己，獨攬大權），國際影響力比不時爆發內亂的巴基斯坦高出好幾倍。

軍備方面印度同樣是以量取勝，有西方傳媒便拿印巴的實力差距與俄烏情況對比，暗示巴軍不可能戰勝印軍。當然有關分析忽略印軍出名懶散和訓練求其，難以跟來自戰鬥民族的俄軍比擬。但無可否認，倘戰事拖長，形勢便對巴方不利，中方提供支援亦會如泥牛入海，像美西方對烏克蘭那樣長貧難顧，這可能就是巴方先行致電印方建議停火的原因。

盟友方面，除了中國，巴基斯坦在國際上已沒有其他有實力的好友。反觀印度則是少數同時跟美俄都友好的大國，唯一與其關係較差的是加拿大（因越洋暗殺錫克教領袖事件）。為了抗衡中國，美西方近年再加大對印度的政治、經濟和軍事支持。但美國總統特朗普奉行「門羅主義」，可能只會在口頭上支持印度，但講到開戰或軍援就避之則吉，尤其最近他斡旋俄烏戰事深感吃力不討好。

中俄曾經為促使印巴修好作過一些努力，包括邀請巴基斯坦加入印度為始創成員的金磚國家組織，但今次戰事將雙方關係打回原形。即使兩國日前同意暫時停火，巴方在短中期都不可能「入金」，因此印巴交惡對中國還是弊多於利。