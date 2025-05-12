自成一家：外交冰川期尚未融化

中國與歐盟自從2021年因新疆人權問題而相互制裁後，近年交往一直停滯不前。直至美國總統特朗普今年再次掌權，除了繼續打壓中國，又向歐洲發起關稅戰，雙方才恢復致力建立更緊密的關係，包括最近宣布同步全面取消對相互交往的限制。這一舉措標誌大家開始解凍長達4年的「外交冰川期」，重新校準關係平衡點。

中歐將於7月在中國舉行高層峰會，紀念建交50周年。不難想像，雙方此次取消往來限制後，前幾年因制裁風波凍結的《中歐全面投資協定》，很快就會重啟談判，雙方或會在市場准入等領域達成合作共識。歐盟早前提出對中國電動車加徵關稅的措施，也有可能放寬。中國新能源企業有望進一步拓展歐洲市場，以及與歐盟合作，協助歐洲國家綠色轉型。

然而，儘管中歐關係有所回暖，眼下歐盟調整對華政策，更多是出於美歐關係緊張的考量，而非根本性轉變。由於歐盟對華博弈的基調並沒有改變，未來歐洲議會每年仍會通過反華提案，通過支持台灣的議案，也會如常開展議會外交活動，組織跨黨派議員團訪問台灣，繼續公然挑釁北京。箇中原因，很大程度上是因為歐洲議會作為歐盟的立法監督機構，議會議員缺乏政策執行權，較少受到政治現實約束，更傾向強調意識形態。而且，部分歐洲議會議員自認是民意代表，也喜歡對華採取對抗性立場，以提升個人政治影響力。

歐盟內部並非鐵板一塊，東西歐成員國在對華立場上存在明顯分歧，例如波蘭、立陶宛在涉台、涉疆問題上傾向強硬，以致歐盟的對華政策很容易出現連貫性不足問題，令雙方合作面臨壁壘。換言之，中歐的「外交冰川期」尚未完全融化。