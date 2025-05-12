冰鑑春秋：媽祖是中共同路神？

這次白沙屯媽進香伊始，所謂「公民團體」就想要全程尾隨擺攤連署大罷免，結果卻遭廟方拒絕，也引起信徒的憤怒。最經典的是，有人特別拿着「大罷免大成功」的標語想要鑽轎底，結果媽祖居然「倒退嚕」，不讓政治操作得逞，氣得青鳥側翼們大罵，白沙屯媽果然是中共同路神！但好笑的是，不只是媽祖，幾乎所有的台灣民間信仰神祇都來自中國大陸，傳承的也都是中國傳統教忠教孝的思想，而獨派想要藉傳統宗教去顛覆大中華思想，根本就是搞錯方向！最終出現追着中國神，卻要大家拒絕中國的荒誕劇，民進黨的支持者長期如此自欺欺人，無怪台灣思覺失調情況日益嚴重，各種光怪陸離的亂象層出不窮。