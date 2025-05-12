筆下風雲：雙方也在拖延戰事

正當俄羅斯的衞國戰爭勝利80周年大閱兵圓滿落幕，並得到中國國家主席習近平親臨國事訪問4日3夜，兩國關係又升上新台階之際，曾揚言不排除在閱兵期間空襲莫斯科的烏克蘭總統澤連斯基又來蹭熱度。他於首都基輔，與英、法、德、波蘭四國領袖開會，並即場致電美國總統特朗普。事後發表聯合聲明，促俄羅斯總統普京同意無條件停火30天，若停火帶有條件，就是試圖拖延戰事云云。

普京則提出，在土耳其伊斯坦布爾與烏克蘭進行直接談判，不設任何先決條件，亦不排除任何與烏克蘭談判達成停火協議的可能性。一方是要求停火30日，另一方則要求在親俄的土耳其直接談判，可謂各唱各的調。

事實上，俄烏戰事發展至今，對俄羅斯是愈來愈有利，何況跟中國的關係更趨緊密，即使中國堅持不在軍事上支持俄羅斯攻擊烏克蘭，但在經貿、科技、能源、糧食等各方面，兩國必然互惠互利，互補有無。有中國支持，俄羅斯可以立於不敗之地，普京根本不會同意停火30日的建議。至於澤連斯基，亦不可能在沒有美歐參與下跟俄羅斯直接談判，可以說，雙方也在拖延戰事而已。

特朗普對此已顯得意興闌珊，美歐皆威脅會對俄羅斯實施新一輪制裁，但如果制裁對俄羅斯有用，俄羅斯早就倒下了。君不見，俄羅斯被踢出SWIFT一樣無事，早就天不怕地不怕。正如克里姆林宮發言人佩斯科夫所說，俄羅斯已習慣受到所謂的制裁，知道如何將影響減到最低，強調用制裁恐嚇俄羅斯並無意義，說的是大實話。難道美歐夠膽直接對俄開戰嗎？夠膽對核戰風險置於不顧嗎？俄羅斯早就「睇死」美歐不敢，只能對俄烏戰事虛聲恫嚇，實際上莫奈其何。