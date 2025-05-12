強詞有理：全球引領者

「中國科技已經開始領先」，這不是中國人自嗨，而是美國谷歌前行政總裁施密特的觀點。他日前在美媒撰文指出，中國科技水平起點較低，但如今已從早期「模仿者」轉變為全球科技「引領者」，在人工智能等多個領域已與美國持平甚至領先。他還承認，美國為了遏制中國而實施科技封鎖，反而促使中國更加努力，培養了大量人才，構建了強大供應鏈，已不再是遠落後於美國的時代。

和大多數美國人一樣，施密特一直對中國持有偏見，現在也不得不面對現實，可見中國確實進步了、強大了。中國人向來埋頭苦幹，不事張揚，不像美國人那樣天生傲慢，特朗普天天自吹自擂，誰見過中國領導人吹牛？正因如此，外國人很難了解中國真實情況，甚至中國人也未必清楚自己國家已經強大到甚麼程度。就以軍事裝備來說，中國有些方面已超越甚至碾壓美國，只是養在深閨人未識，寶刀不出鞘，鋒芒始終無法顯露。所以說，中國人確實應該好好感謝印度，倘若不是其充當義務宣傳和推廣，誰也不知中國軍備的真正威力。印巴宣布全面停火，特朗普急忙出來邀功，聲稱是因為美國斡旋成功。其實，以印度人的狂妄自大，倘若不是被巴基斯坦的中國戰機打怕了，絕對不會停手。

過去全世界都在質疑中國的軍事實力，甚至將印度軍力排在中國前面，連菲律賓也敢頻繁挑釁，台灣那班井底之蛙更是極盡嘲諷之能事。現在他們還敢嘲諷嗎？中國20多年前研發的殲10C戰機就能輕鬆擊落歐洲最先進的陣風戰機，中國其他更新型戰機的威力還用懷疑嗎？何況中國不僅擁有各種先進戰機和預警機，還有技術和產能全球第一的無人機，以及一系列高超音速導彈等等，任何外敵都無法越雷池一步。那些捨棄中國軍備，寧願花幾倍價錢購買歐洲軍備的國家，現在恐怕連腸子都悔青了。

美國國防部長海格塞斯曾表示，一旦中美爆發戰爭，解放軍只需出動15枚高超音速導彈，20分鐘就可摧毀美軍10艘航母。這番言論主要是為了渲染「中國威脅論」，為五角大樓爭取更多軍費，但也不全是無的放矢，在中國周邊地區，美軍確實已沒有任何優勢可言，其航母再也不可能大搖大擺地「自由橫行」。

貿易戰打不贏，科技戰也無效，打熱戰又不敢，美國還有甚麼招數對付中國？