坦言集：衝突的後果

印巴今次的空戰衝突，巴基斯坦佔了優勢，優勢不僅在於武器和人員，更重要是對資訊的監控和電子干預、全方位的情報，以及各種武器的配合協調，包括核心的雷達、預警機和人造衞星的協作系統，形成對空域的全面布防，滴水不漏，且幾百里外已掌控敵方行動。這造就巴基斯坦空防與空戰的成功，挫敗還陷於迷信戰機與導彈個別性能兼傳統戰略的印度。

不過，巴基斯坦的防空與空戰體系裏有中國不公開的參與協助。中國的監測系統應該覆蓋印巴地區，特別是喀什米爾靠近中國西南疆，傳統上與印度有爭執，中國不能不有防範，設立對這個地區任何異動的監測。印度空戰之前大規模調動戰機，中國從衞星監測早已知道，巴國的情報也應知悉。因此，巴基斯坦在中國協助下可以早有安排，執行近似伏擊的反制。

印軍是驕兵必敗，企圖以眾凌寡，結果反成為被巴軍攻擊的目標對象。可能是巴基斯坦有所約制，其中應有中國因素，否則的話，印度空軍會是全軍盡墨，打擊更大。由於巴基斯坦表現出來的強大實力，印度不敢直接攻擊，以無人機替代作用極小，無論空戰、襲擊，以至政治角力，印度都是失敗，給總理莫迪的激進印度教政府帶來莫大恥辱。可卻無法成功反擊，扭轉劣勢，在國際輿論壓力下不得不停火。

巴基斯坦依靠的是中國武器設備和綜合的系統支援，因而中國武器設備一時之間在國際上受到熱捧。因這樣的優勢，印度也不會在短期內重啟戰火，事實上莫迪政府要盡力彌補今次妄動的政治損失。可是因中國的介入，印度對中國的不滿以至敵意會增強，對中印關係帶來新的障礙。

另一方面，戰事失利，印度必然尋求新的武器裝備，以扭轉對巴的劣勢。美國大有可能趁機插手，協助印度重建空防和空戰能力，美印軍事關係會加強，且印度會被美國極力拉攏參與對華的圍堵。故此，近月中國與印度關係緩和可能被逆轉，巴基斯坦可保國土，但與印度之爭仍會繼續。中國則被波及，與印度關係和西南疆安全，都可能問題叢生。

美國指揮的地方宗教武裝會加劇對中巴經濟走廊破壞，阿富汗、巴基斯坦仍會是中國西疆不穩的隱患。這是印巴衝突的另外作用，也應是阿蓋德等恐怖主義組織發起突襲的真正目的。中國不可不防。