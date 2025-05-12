5黑漢持鐵通攔路 紅Van連環撞車撞人逃

涉同一幫會內鬥 小巴線搶客結仇 元朗大棠路前日有小巴被私家車閘停，5名大漢手持鐵通包圍小巴，似乎有所圖謀。但群煞來不及動手，小巴司機已經搶先發難，驅車撞開私家車突圍，連帶撞得數人一仆一碌，狼狽不堪。小巴之後不斷衝前又褪後，瘋狂針對私家車一撞再撞，雖然有人揮鐵通追打小巴還擊，但情況猶如螳臂當車，苦無效果。最後，群煞喪失戰意罷手，雙方亦相繼離開現場，整個過程被網民拍下。警員經調查後，事發當日拘捕兩名男子，目前仍在緝拿小巴司機等其餘4名人士歸案。據悉，事件懷疑涉及黑幫內鬥。

片首可見，該輛私家車在元朗大棠路近水蕉新村路閘停小巴，5名大漢聚集在小巴司機位旁邊，部分人手持武器，但不見他們有任何動作。此時，小巴突然褪車拉開數米距離，蓄勢衝前猛撼私家車，3名站在私家車右側的大漢閃避不及，慘遭「橫掃千軍」撞至彈開，其中一人更狼狽飛出約5米外，手中鐵通隨之脫手，傳出墮地聲響。

紅Van衝前褪後 嚇退群煞 一撞之下，私家車打橫停在往大棠方向的行車線，小巴則再次褪後，繞過私家車駛往前方，期間有人見小巴來勢洶洶，一度冒險衝越其車頭前方，躲到路面另一側。不過，小巴並非就此駛走，司機不讓一眾大漢有喘息之機，立即發起下一輪攻勢，全速驅車倒褪撼向私家車，嚇得眾人慌忙四散。

小巴之後重新駛前，懷疑準備再作進攻之際，其中一名男子看準機會衝前，大力揮動鐵通扑向小巴司機位車門，登時傳來「嘭」一聲巨響，惟該名男子手中的鐵通亦應聲飛脫落地，他重新檢起鐵通後，縮後數步觀察小巴動向，數秒後再朝車門補上一擊。小巴連捱兩記猛擊，鏡頭之下未見明顯損毀，但司機疑被「打出真火」，隨即後波扭右朝施襲者撞去，但後者輕鬆避過，趁機向小巴扑下第3擊。

其後，小巴U-turn掉頭，多次在路面衝前褪後作出威嚇，群煞分別於馬路兩邊不同位置張望，每當小巴有所異動，眾人便緊張後退。片段尾聲，現場有人大叫「收嘢」，疑似是指示同夥終止行動，雖然小巴司機作出挑釁，大叫「嚟呀！嚟呀！」但雙方未有再作交鋒。小巴最後往元朗市中心方向駛去，5名大漢亦登上私家車逃走，影片就此結束。

即日拘2男 緝涉案4人 執法部門表示，前日早上約10時50分收到相關報案，經翻查閉路電視片段及初步調查後，同日中午時分在元朗欖口村發現涉事私家車，並於仁樂坊拘捕兩名分別30歲及37歲本地男子，涉嫌「刑事毀壞」，他們現正被扣留調查。案件列作「狂亂駕駛」及「刑事毀壞」，警員正追緝另外3名施襲大漢及一名姓陳（41歲）小巴司機，不排除之後有更多人被捕。消息指，事件懷疑與大棠小巴線的黑幫內鬥有關，有同門經常不排隊搶客，令其他司機不滿，於是派人「教訓」該名司機。