18歲女收假公安電騙 失80萬

【本報訊】前日晚上11時許，一名18歲女子在黃大仙彩虹道242號報案，指較早前接獲一名陌生男子來電，對方自稱為內地公安人員，聲稱她牽涉一宗刑事案件，先後3次要求她共將80萬元款項轉帳至指定戶口，其後事主懷疑受騙。警員經調查後，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，暫未有人被捕。