5月12日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月12日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
18歲女收假公安電騙 失80萬
【本報訊】前日晚上11時許，一名18歲女子在黃大仙彩虹道242號報案，指較早前接獲一名陌生男子來電，對方自稱為內地公安人員，聲稱她牽涉一宗刑事案件，先後3次要求她共將80萬元款項轉帳至指定戶口，其後事主懷疑受騙。警員經調查後，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，暫未有人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250512-0512_00176_244/18歲女收假公安電騙--失80萬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc