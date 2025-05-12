投資倫敦金 7人唔見400萬

【本報訊】執法部門上周五（9日）接獲一名71歲退休女士報案，指她在2024年10月收到騙徒電話，對方以「高回報，低風險」作招徠，誘使其投資「倫敦金」。截至今年4月，受害人分別9次在元朗教育路一帶，將合共190萬元現金交予兩名本地男子作投資本金，而她初時曾收過一筆5萬元的投資回報，但之後再嘗試提取本金及回報時，對方便以不同藉口拖延，並要求收取行政費、保證金及加額投資。事件中，受害人共損失185萬元。

訛稱高回報低風險 3人落網 接報當日，警員於元朗區拘捕一名25歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」；經深入調查後，警員在當晚再掩至涉案集團位於觀塘成業街一商廈的辦公室埋伏，並以涉嫌「串謀詐騙」拘捕多兩名集團男成員（25歲及36歲），另在辦公室內檢獲用於詐騙受害人的通訊設備、電腦、手機、講稿、投資合約、本金收據及虛擬投資紀錄等。被捕人士已獲准保釋候查，須於6月中旬報到。

初步調查發現，集團運作超過一年，估計尚有其他成員；除了本案受害人外，相信另有至少6人受騙，損失金額由5萬至127萬元不等，7宗案件騙款總額約400萬元；至於相關傀儡戶口所清洗的犯罪得益仍在點算中。

調查人員表示，涉案集團分工仔細，他們租用寫字樓作辦公室，塑造正當及專業的公司形象。集團成員毫無投資經驗和金融背景，他們假扮投資經紀，透過街頭問卷調查取得市民的個人資料，例如電話號碼、職業等，然後利用電話通訊軟件聯絡市民，引誘他們投資貴金屬或黃金。受害人不虞有詐簽署合約後，集團會指示受害人將投資本金存入指定的傀儡戶口，或將相關資金用現金交予經紀。另外，集團亦設立一個虛構的網上交易平台，供受害人查閱一些虛假的投資分析及他們的投資紀錄，過程中再以小回報吸引他們繼續投資。