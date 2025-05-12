籃球外圍賭博為患 最後一招納入規範

整理研究社會意見 料奪回40%投注額 對於會否把籃球博彩合法化，當局重申政府一向不鼓勵賭博，但面對猖獗的非法賭博活動，「最後一招」是提供規範化的合法賭博活動，把非法賭博的資金導入合法途徑內，又舉例指足球博彩規範化以來，已有逾萬億元原本可能在非法賭博內產生的資金，導入到合法規範賭博活動內，相信籃球博彩情況亦一樣。

政府就規範籃球博彩活動進行的公眾諮詢月初結束，民政及青年事務局局長麥美娟昨在一個電視節目中指出，目前仍正整理及研究收集到的意見，再決定下一步工作，強調修例工作一定會配合立法會會期，按提速、提效原則進行。

多管齊下 加強教育輔導 對於有分析認為規範籃球博彩活動後，會有30%至40%外圍賭注流入正規賭博，她回應指政府一向不鼓勵賭博，但面對猖獗的非法賭博活動，要採用多管齊下方式應對，包括加強公眾教育和執法，並為沉迷賭博的人士提供輔導服務；而「最後一招」就是提供規範化的合法賭博活動，將非法賭博的資金導入合法途徑內。

麥又舉例稱，足球博彩規範化以來，已有逾萬億元原本可能在非法賭博內產生的資金，導入到合法規範賭博活動內，相信籃球博彩的情況亦一樣。

被問及近年足球博彩投注額有上升趨勢，是否與政府不鼓勵賭博的政策相矛盾，她指投注額增加，反映當局的確有需要提供合法賭博的途徑，否則非法賭博會更趨激烈。

馬會今年向預防及紓緩賭博問題的「平和基金」投入多500萬元，即增至每年5,000萬元，被問及日後會否再「加碼」，她指無論政府是否規範籃球博彩活動，都會一直檢討和增加這方面的資源，以及各項正在推行的計劃，亦希望「平和基金」的宣傳教育工作愈做愈好。

另外，「18區日夜都繽紛」網站活動只更新至今年年中，她解釋，一直有籌備不同活動，上月九龍城「潑水節」活動，有附近商戶稱生意增加約三成。她又稱，屯門區的「提振地區經濟專責工作小組」早前舉辦「沙灘節」及無人機表演，有區內商場參考並舉辦無人機表演帶動人流，期望這些活動能夠起帶頭作用。

至於啟德隔離設施，她指最遲於10月會改建為青年驛站，營運商每年按規定要舉辦14項體、藝、文相關活動，第一年要每個月舉辦市集，而設施六成樓面會用作青年旅舍，期望可以打造成本地、內地與海外青年的交流集中地。