澳門消息：北區水客散貨點緝私 檢1500公斤凍牛肉拘1女
【本報綜合報道】澳門海關搗破北區水客散貨點，查獲1,500公斤不具備進口文件的急凍牛肉，貨物市值約13萬澳門元。涉案現場負責人、40歲女性澳門居民被捕。
海關在前日上午於市內巡查期間發現北區一個懷疑水客活動散貨點，即時對有關單位採取行動，查獲不具備進口文件的急凍牛肉約1,500公斤，貨物市值約13萬澳門元，
市值13萬元 可充公貨物
被捕負責人涉嫌組織水客透過「螞蟻搬家」的方式將貨物偷運出境到內地，逃避正常貿易活動的監管，海關已根據《對外貿易法》之相關規定對現場負責人提起行政違法程序。一經處罰，最高可被科處10萬澳門元罰款，而被查獲的貨物亦會宣告歸澳門特別行政區所有。
此外，由於涉案貨物存放在室溫下，儲存溫度不足，涉嫌違反《食品安全法》，已通報市政署跟進。同時，涉案單位因未具備營業許可證明文件，將交由財政局跟進處理。
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