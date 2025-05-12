澳門消息：北區水客散貨點緝私 檢1500公斤凍牛肉拘1女

海關在前日上午於市內巡查期間發現北區一個懷疑水客活動散貨點，即時對有關單位採取行動，查獲不具備進口文件的急凍牛肉約1,500公斤，貨物市值約13萬澳門元，

市值13萬元 可充公貨物

被捕負責人涉嫌組織水客透過「螞蟻搬家」的方式將貨物偷運出境到內地，逃避正常貿易活動的監管，海關已根據《對外貿易法》之相關規定對現場負責人提起行政違法程序。一經處罰，最高可被科處10萬澳門元罰款，而被查獲的貨物亦會宣告歸澳門特別行政區所有。