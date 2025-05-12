母子起爭執 佳節惹警登門

【本報訊】母親節都不得安寧！昨晨約11時，葵涌石籬邨石安樓一名母親，疑為瑣事於單位內與12歲兒子爭執。警員收到報案，指有人在上址責打兒子，於是上門了解，發現該對母子已平息爭端，事件中無人受傷。案件列作「糾紛」處理，無人被捕。