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母子起爭執 佳節惹警登門
葵涌石安樓有母子爭執，驚動警員上門。（張開裕攝）
【本報訊】母親節都不得安寧！昨晨約11時，葵涌石籬邨石安樓一名母親，疑為瑣事於單位內與12歲兒子爭執。警員收到報案，指有人在上址責打兒子，於是上門了解，發現該對母子已平息爭端，事件中無人受傷。案件列作「糾紛」處理，無人被捕。
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