攀拾晾衫夾 九旬嫗墮樓亡

【本報訊】昨日下午4時許，一名姓蔣（90歲）老婦於北角春秧街63號大廈家中，攀爬窗外拾回晾衫夾時失足墮樓，倒臥地面昏迷不醒，途人發現報案求助。救援人員奉召趕至，經檢驗後證實事主已經死亡。警員以綠色帳篷將遺體遮蓋，正調查意外原因。